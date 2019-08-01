Adrese teslim ihale

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HDP'li Ahmet Türk, belediye başkanı seçildiği Mardin'de daha ilk icraatında kamu zararına neden olacak bir ihaleye gitmeye hazırlanıyor. Mardin Belediyesi, kentteki atıkların işlenmesi, depolanması ve ayrıştırılması işini 6 Ağustos'ta 25 yıllığına ihale edecek.İhaleye katılacak firmalardan istenilen belgeler arasında bin 450 ton/gün işleme kapasitesine sahip katı atık tesisi yapmış olma ve tek alanda 6 megavat saat elektrik üreten tesis yapmış olma şartları yer alıyor. Ancak ihalede şartnamesinde "şirketin yüzde 51 ortağının 5 gün önceden katı atık tesisinin yapılacağı araziyi görmesi" maddesi ihaleye girecek 5 şirketten dördünün önünü kapatıyor.İhaleye katılmak için şartname alan şirket yetkililerinden edinilen bilgiye göre Türk Ticaret Kanunu'nda yeri olmayan bu madde ile belediye menfaati gözetilmezken tek patronlu şirketin ihaleye katılmasının önü açılıyor. Diğer şirketler ortaklar bir araya gelerek yüzde 51 hisseyi oluştursalar dahi tek pay sahibi olmadıkları için baştan eleniyor. Şartname alan ve Türkiye'nin çöpünün 3'te birini işleyen şirketlerden birinin yetkilisi ise istenilen belge ile ihalenin adrese teslim verilmek istendiğini kaydetti. Şirket yetkilisi, "İhale elde edilen yıllık gelirin minimum yüzde 5'inin belediye ile paylaşılması yöntemi ile açılacak. Tek firma ihaleye katılırsa rakibi olmadığı için yüzde 6 ile ihaleyi kazanacak ve belediye yılda 600 bin lira kazanır. Diğer firma katılırsa bu oran yüzde 35'e çıkar ve belediyenin kasasına yıllık 4 milyon lira gelir girer" dedi.