Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de!

Beştepe'deki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı öncesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura Üyeleri Anıtkabir'de

YENİ SİSTEMİN İKİNCİ YAŞ TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci YAŞ toplantısına, şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katılacak.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"2019 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde, şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde, disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura calışmalarımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinize ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun.