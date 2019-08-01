Belediyeyi aile şirketine çevirdiler

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray'ı KEM-BEL'de müdür atadı. Oray da amcası Osman Oray ve dayısı Burhan Güneş'i hukuk danışmanı yaptı. Karakayalı belediye meclis üyesi Barış Uçar'ın eşi Fatmanur Uçar'ı Fen İşleri Müdürü, İYİ Parti İlçe Başkanı Coşkun Dinçer'i Spor Birimi Koordinatörü, Gençlik Kolları Başkanı İsmet Baysu'yu Belediye Kültür Müdürü, CHP Balçova Belediye Başkan adayı Yusuf Kurt'u Kültür Müdürü olarak atadı. Sözleşmeli avukat olarak aldığı Kadın Kolları Başkanı Gülay Sulu'nun çocuğun da belediye tesislerinde çalıştığı öğrenildi.