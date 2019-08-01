Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Aktekke Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Karar doğrultusunda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

MALATYA'DA 4 BÖLGE KESİN KORUNACAK HASSAS OLDU

Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı Doğal Vadisi, Somuncu Baba Boğazı ve Doğal Akvaryum (Balıklı Göl), doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Ayrıca Malatya'nın Yazıhan, Akçadağ ve Darende ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Ozan Kanyonu'nun da kesin korunacak hassas alan?olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.