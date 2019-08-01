Devlete sadakatsizlik ifade hürriyeti ile karşılanamaz

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AnayasaMahkemesi'nin (AYM, PKK'ya karşı 'çukur' operasyonlarını yürüten güvenlik güçlerini 'katliam' yapmakla suçlayan sözde Barış Bildirisi'ne imza atan 9 akademisyenle ilgili verdiği 'hak ihlali' kararının gerekçesi önceki gün yayımlandı. Karara muhalif kalan 8 üyeden 4'ünün hazırladığı karşı oy gerekçesinde ise, "Devlete sadakat ilkesiyle bağdaşmayacak sıfat ve isnatların esasen ifade hürriyeti ile karşılanması mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı. Derece mahkemelerince verilen mahkumiyet kararlarının terörle mücadele kapsamında kamu düzeninin korunmasına yönelik önlemler çerçevesinde meşru bir amaç taşıdığına dikkat çekilen gerekçede, Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi'nin 5. maddesinin de "doğrudan veya dolaylı yollardan terör suçunun işlenmesi tehlikesine yol açacak bir mesajın (terör suçunun işlenmesi için alenen teşviğin) kamuoyuna yayılmasının ceza yaptırımına bağlanabileceğini" öngördüğü ifade edildi. Muhalefet gerekçesinde, bildirideki açıklamaların terör propagandası şeklinde değerlendirilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğu, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı kaydedildi. Gerekçede Anayasanın, öğretim üyelerine devletin varlığı ve bağımsızlığı ile milletin ve ülkenin bütünlüğü aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği verilmediğine dikkat çekilerek şöyle denildi: "Bu Anayasal düzenlemeler, öğretim üyeleri yönünden 'Devlete Sadakat' borcu yükleyen en üst hukuk normlarıdır. Devlete sadakat ilkesiyle bağdaşmayacak sıfat ve isnatların ise esasen ifade hürriyeti ile karşılanması mümkün değildir. Başvurucuların ifade hürriyetlerinin ihlal edilmediği kanaatine vardığımızdan; çoğunluğun aksi yöndeki kararına katılmıyoruz."