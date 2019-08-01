Enver Aysever 5 tweetle dersini aldı

Aysever'in iki dil bitirmiş uzman kişiler dediği isimlerin belediyelerde ofis elamanı ve büro işçisi olarak gözüktüğü ortaya çıktı. Aysever'in çarpıtmasına SABAH gazetesinden Kenan Kıran cevap verdi.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yardımcısını ilçe belediyelerinde göstermelik olarak işe soktuğu ortaya çıktı. Enver Aysever,"Üniversite bitirmiş, iki dil bilmiş, üç dil bilmiş, uzmanlık almış insanlar. Bu çocukların CV'lerine baktım.." diyerek skandalı örtbas etmeye çalıştı.







İŞE ALINAN CHP'LİLER ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞ İKİ DİL BİLEN OFİS ELEMANLARI

Aysever'in iki dil bitirmiş uzman kişiler dediği isimlerin belediyelerde ofis elamanı ve büro işçisi olarak gözüktüğü ortaya çıktı. SABAH gazetesinden Kenan Kırani,"Enver Aysever, "Üniversite bitirmiş, iki dil bilmiş, üç dil bilmiş, uzmanlık almış insanlar. Bu çocukların CV'lerine baktım.." diyor ama bu uzman kişiler(!) CHP'nin belediye şirketlerinde büro işçisi gözüküyor.. Hem büro işçisi, hem de belediye şirketine uğramıyor." dedi..

İşte Kenan Kıran'ın o tweetleri;



ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞ İNSANLARIN İŞÇİ OLARAK GÖSTERİLMESİ DOĞRU DEĞİL

Enver bey, "Üniversite bitirmiş, iki dil bilmiş, üç dil bilmiş, uzmanlık almış insanlar"ın CHP'li belediyelerde büro işçisi olarak gösterilmesi hiç doğru değil. Hiç iyi bir araştırma yapamamışsınız. Canan hanım yanlış bilgi vermiş sanki.

HEM KADIKÖY'DE HEM SARAÇHANE'DE OLABİLİR Mİ?

Enver bey, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın aynı anda hem Kadıköy'de, hem de Fatih Saraçhane'de olması mümkün müdür? Di mi Enver bey?.

Enver bey, bir batık şirkette (KASDAŞ) 3 CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı'nın olması etik mi? Sayıştay raporuna göre KASDAŞ'ın 7.5 milyon kayıt dışı geliri var ama 10 milyon zarar gösterilmiş. Araştırmadan avukatlık yapma olur mu?



Avukatlık zor meslek Enver bey!.