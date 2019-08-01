Erdoğan’dan Bahçeli’ye sürpriz ziyaret

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BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da iki sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Etimesgut Bağlıca'daki yeni Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesinde inceleme yapan Erdoğan, daha sonra sivil plakalı bir araçla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.Dün herhangi bir resmi programı gözükmeyen Başkan Erdoğan, ilk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), yeni "kalesi" olarak nitelendirilen Etimesgut'taki yeni yerleşkesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, yaklaşık 1,5 saat süren inceleme gezisinde MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bilgi aldı. .Başkan Erdoğan, bu incelemenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki Devlet Bey Konağı'na ziyarette bulundu. Erdoğan, Bahçeli'nin evine sivil plakalı bir makam otomobili ve 4 araçlık konvoyla geldi. Erdoğan'a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Bahçeli, Erdoğan'ı Devlet Bey Konağı'nın kapısında karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli, konağın bahçesinde bulunan kurt heykellerinin arasında poz verdi.Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere güncel siyaset, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Suriye'deki durum, Irak'ın kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları, S-400 meselelerinin de içinde bulunduğu dış politika konuları ele alındı. Görüşmenin ardından Erdoğan'ı uğurlayan Bahçeli de evinden ayrılarak MHP Genel Merkezi'ne geçti. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM'de bir araya gelen iki lider, son olarak 13 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Bahçeli'nin evinin fotoğrafını sosyal medya ortamında gördü. Bir görüşme sırasında Erdoğan, Bahçeli'ye "Eviniz çok güzelmiş" dedi. Bahçeli de Erdoğan'a kendisini bir gün evinde misafir etmekten memnuniyet duyacağını söyledi. Ziyaretin Bahçeli'nin bu daveti kapsamında gerçekleştiği belirtildi.BaşkanErdoğan, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt ile dün telefonda görüşerek, tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, kabulde Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.Erdoğan, Gençlik Köprüleri Projesi kapsamında TURKEN Vakfı'nın misafiri olarak Türkiye'ye gelen Amerikalı ve Kanadalı öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, dün akşam Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ardından da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile tele fonda görüştü. Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşmesinde, ağabeyi Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Erdoğan, dün ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, İngiltere'nin yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Johnson'u tebrik etti ve görevinde başarılar diledi. Görüşmede, Türkiye ve İngiltere'nin önemli stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.