Hainlere ceza yağdı

BUGÜN NELER OLDU

Düzce'dekiFETÖ'nün çatı yapılanması davasında karar açıklandı. 22'si firari 23'ü tutuklu 77 sanığın 48'i, 2 yıl 2 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanıklara verilen ceza miktarlarını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklardan 48'ine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 2 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi. Heyet, 4 sanığın beraatine karar vererek, 25 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.