Kanun teklifiyle soğutma taktiği

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li belediyelerden kıyak atamaları peşpeşe gelirken CHP yönetimi 'dostlar alışverişte görsün' dedirtecek bir adım attı. Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' eleştirisinde bulunanlar için işletilen disiplin mekanizması, belediye başkanları için çalıştırılmazken, kamuoyundaki tepkiler kanun teklifiyle soğutulmak isteniyor. CHP, etik kural ihlallerine ilişkin başvuruların araştırılması için Siyasi Etik Kurulu oluşturulmasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Kılıçdaroğlu ise kıyak atamalarıyla ilgili "gereğini yapıyoruz" dese de torpilli atamalarını ortaya çıkaran medyayı suçladı.