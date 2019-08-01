Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kanun teklifiyle soğutma taktiği

Kanun teklifiyle soğutma taktiği

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019
Kanun teklifiyle soğutma taktiği
CHP'li belediyelerden kıyak atamaları peşpeşe gelirken CHP yönetimi 'dostlar alışverişte görsün' dedirtecek bir adım attı. Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tek adam' eleştirisinde bulunanlar için işletilen disiplin mekanizması, belediye başkanları için çalıştırılmazken, kamuoyundaki tepkiler kanun teklifiyle soğutulmak isteniyor. CHP, etik kural ihlallerine ilişkin başvuruların araştırılması için Siyasi Etik Kurulu oluşturulmasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Kılıçdaroğlu ise kıyak atamalarıyla ilgili "gereğini yapıyoruz" dese de torpilli atamalarını ortaya çıkaran medyayı suçladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanun teklifiyle soğutma taktiği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN