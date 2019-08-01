Saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

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TürkSilahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan iç güvenlik operasyonları ile sınır ötesinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla devam eden "Pençe Harekâtı"nda örgüte darbe üstüne darbe indiriliyor. Jandarma istihbarat timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kırsal alandan bir teröristin saldırı amacıyla Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'ne geldiği belirlendi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından söz konusu bölgede operasyon yapıldı. Operasyonda, 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine PKK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'taki "Pençe Harekâtı" da devam ediyor. Özel eğitimli komandolar bölgede onlarca sığınağı imha ederken, İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından yapılan keşif sonucu, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan Zap ve Metina'da teröristler tarafından kullanılan sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi. Siirt kırsalında ise içi silah dolu çuval ele geçiridi.