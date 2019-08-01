Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist tutuklandı

25 Temmuz günü, jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 4'ü ikna yoluyla, birinin de kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim olmasına ilişkin Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan teröristlerden aralarında İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'gri' kategorisinde yer alan ve 300 bin lira ödülle aranan A.Y. ile D.D., B.E. ve R.A. adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki sorgularının ardından 4 terörist, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Teslim olan diğer teröristin emniyetteki sorgusu sürüyor.



