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Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Öğleden önce Anıtkabir'i ziyaret eden üyeleri yeni sistemin ikinci YAŞ toplantısı için geldikleri Külliye'de Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Giriş Tarihi: 1.8.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 13:41
Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

YENİ SİSTEMİN İKİNCİ YAŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞİYOR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci YAŞ toplantısına, şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

YAŞ GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de!

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Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
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