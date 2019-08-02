Adnan Oktar Örgütü ve FETÖ’nün ‘herkul’ ortaklığı! İki örgüt arasındaki işbirliği ayyuka çıktı

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün Fetullahçı Terör Örgütü ile bağı bir kez daha gözler önüne serildi. İddianamede, iki örgüt arasında müthiş bir detay dikkat çekti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in söz, yazı ve videolarının yer aldığı Herkul.org isimli sitenin Apple marka telefonlarda mobil uygulama olarak kullanılabilmesi için Adnan Oktar örgütünden yardım istendiği ortaya çıktı. FETÖ'cülerin gönderdiği yetkilendirme bilgilerinde yer alan ismin Yasin Yalçınkaya olması da dikkat çekti. Yalçınkaya'nın MİT TIR'larının durduran Astsubay'lardan bir tanesi olduğu belirlendi.

HERKUL.ORG'UN KURULUM KODLARI

İddianamede, örgütün Kız Getirme İmamı Bora Yıldız ile şüpheli Mehmet Ender Daban'ın ele geçirilen dijital materyallerinin incelendiği belirtildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen bu materyaller arasında, MacBook Air marka dizüstü bilgisayarın "apple" kullanıcı adı ile kullanıldığı, apple kullanıcısının masaüstü (desktop) alanında yer alan veriler arasında ise "herkul.org iphone uygulaması" isimli mobil uygulama kurulum dosya ve kodlarını içeren klasörün bulunduğu belirtildi.

FETÖ'CÜLERİN SİTESİ

İddianamede, Herkul.org isimli internet sitesinin FETÖ propagandası yapan, örgüt elebaşı Fethullah GÜLEN'in söz, yazı veya videolarını paylaşan, halen yurtdışı sunucularından FETÖ mensuplarına yönelik yayınlar yapan "Herkül Nağme", "Özgür Herkül" isimleri ile bilinen internet sitesi olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

ADNANCILAR'DAN YARDIM İSTEDİLER

Klasör içerisinde ayrıca "herkul.org iphone uygulama bilgi. docx" isimli MS Word belgesi yer aldığı belirtildi. Burada kısa şekilde tutulan not içerisinde "Iphone uygulamamızı hazırlayan kişi herkul.org sitesinin uygulamasını yapmış ancak kendisi Apple'a gönderememiş. Bizden rica etmişti. Onun kullanıcı adıyla ve ismiyle Apple'a göndermeniz mümkün mü acaba?" yazıldığı kaydedildi.

FETÖ'NÜN KUMPASINDAKİ O İSİM!

Notun devamında ise "Apple uygulama geliştirici kullanıcı adı; coskun@... şifre aybur7…., uygulama Yasin Yalçınkaya ismiyle gönderilebilir" bilgileri dikkatlerden kaçmadı. Yetkilendirme bilgilerinde adı olan Yasin Yalçınkaya ismi incelendiğinde çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

"FETÖ'YE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE YARDIM ETME"

İddianamede, FETÖ iltisaklı Herkul.org sitesinin mobil uygulamasının kurulum dosyalarının şüpheliler Bora Yıldız ve Mehmet Ender Daban'a ait bilgisayarda yer aldığı ve FETÖ üyesi Yasin Yalçınkaya'ya ait yetkilendirme bilgileriyle herkül.org sitesinin mobil uygulamasının Adnan Oktar suç örgütünün yardımıyla App Store'a yüklenilmesinin istenildiği kaydedildi. Yasin Yalçınkaya'nın MİT TIR'larının durduran Astsubay'lardan biri olduğu, TIR'ların durdurulmasına ilişkin çekim yapan ekip içerisinde yer aldığı belirlendi. Yalçınkaya'nın TIR'ların durdurulmasına ilişkin dava kapsamında 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

İddianamede ayrıca, Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Fetullahçı Terör Örgütü ile organik olarak üyelik şeklinde bir bağ teşkil etmese de 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım etme' şeklinde eylemlerinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Dosyanın içerisinde bir de nota rastlanırken, notta 'Herkul' sitesinin mobil uygulamasının kurulum dosyaları Yasin Yalçınkaya'ya ait yetkilendirme bilgileriyle Apple Store'a yüklenmesinin istendiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Yasin Yalçınkaya'ya ait yetkilendirme bilgileriyle AppStore'a

MİT TIR'larını durduran Astsubay Yasin Yalçınkaya olması şoke etti.