Akrabaları aldı kadroyu üçe katladı

BUGÜN NELER OLDU

Yalova'nınCHP'li Başkanı Vefa Salman, 500 olan belediye personel sayısını 5 yılda 3 kat arttırarak bin 600'e çıkardı. Salman, Kıbrıs'ta yaşayan kuzeni Özlem Salman'ı Türkiye'ye getirerek yüksek maaşla özel kalem müdürü yaptı. Özlem Salman'ın biriminin belediyedeki günlük harcaması 33 bin lira. Dayısının kızı olan diğer kuzeni Gülden Atik'i, kadro alabilmesi için önce bir süre başkan yardımcısı yaptı. Bu sayede memurluğa geçen Atik, ardından hukuk servisi müdürlüğüne atandı. Baldızının kızı Zeynep Aslan'ı da Çanakkale'den getirterek Kadın ve Aile hizmetleri müdürlüğüne yerleştiren Salman, kuzenleri Öner ve Önder Tekinsan kardeşleri de makam şoförlüğü görevine getirdi.