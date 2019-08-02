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'nda 'lı teröristlerle çatışma çıktı

'in ilçesinde, güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında 'nda çıkan çatışmada uzman çavuş (25) şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 23:29 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 23:47
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı

Günyurdu köyü kırsalı, Bagok Dağı'nda güvenlik güçlerince fark edilen bir grup terörist, 'Teslim ol' çağrısına ateş açarak karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 5 asker yaralanırken, çatışma çıktı. Yaralı askerler bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan askerlerinden uzman çavuş Muhammet Ata Kıratlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ

Bir yıllık evli olduğu öğrenilen şehit uzman çavuş Kıratlı'nın acı haberi, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi. Bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı
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