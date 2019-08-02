Bolu Belediyesi’ndeki işçi eylemi 100. gününde

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından işten çıkartılan işçiler, işlerine dönebilmek için belediye önünde 100 gündür eylemlerine devam ediyor. Eyleme 100'üncü gününde HİZMET-İŞ sendikasından destek geldi. Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş "Bolu Belediyesi'nde haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılan işçilerin işe iadelerini sağlamak amacıyla, 24 Haziran'da başlayan Oturma Eylemi'miz 100. Gününe ulaşmıştır. Haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan ve işyerleri değiştirilen emekçi kardeşlerimizin mağduriyeti 100 gündür devam etmektedir. Aradan geçen 100 günde görülmüştür ki, işçilerin işten atılmalarının belediyenin bütçesiyle ilgisi yoktur. 97 işçi Ramazan ayının ortasında sebepsiz bir şekilde işten çıkartıldı. Ramazan ayını yoksun, Ramazan Bayramı'nı ise buruk geçiren emekçi kardeşlerimizin, Kurban Bayramı'na da hüzünle girmesini istemiyoruz. Söz namustur. Tutulmayınca huzursuzluğa ve tedirginliğe sebep olur. Sayın Özcan'a bugün eylemimizin 100. Gününde tekrar çağrı yapıyoruz. Gelin, emekçi kardeşlerimizi daha fazla mağdur etmeyin. Verdiğiniz sözü unutmayın" dedi