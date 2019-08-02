‘Çok çalışacağız, gençlerimizle beraber geleceğe yürüyeceğiz’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın kentteki gençleri Twitter üzerinden çaya davet etmesi sonrasında düzenlenen "Malatya Gençlik Buluşması" programına katıldı. Yıldırım, yaklaşık 5 bin gençle yaptıkları buluşmanın yeni bir format olduğunu ve etkinliğin sosyal medyanın gücünü gösterdiğini söyledi.Yıldırım, programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, gençlerle konuşturdu. Telefondan alanda bulunanlara seslenen Erdoğan, yasama döneminin geride kaldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:"Şimdi artık 2023'e çok farklı şekilde hazırlanacağız. Nasip olursa bayramdan sonraki bir zamanda sizleri ziyaret edip, sizin heyecanınıza heyecan katmak istiyorum. Fakat durmadan çalışacağız. Özellikle genç kardeşlerimizle hemhal olacağız ve sizlerle beraber geleceğe yürüyeceğiz. Buna hazır mıyız? Sizler dik durdukça bizler de bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu hafta sonu inşallah Bursa'da İstanbul-İzmir otoyolunun bir tarafında Binali Bey bir tarafında şahsım olmak üzere bu otoyolun açılışını yapacağız. Bursa'da yine şehir hastanesi yaparak tüm Bursalı kardeşlerimizi de şehir hastanesine resmen kavuşturacağız."