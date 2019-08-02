Döşemealtı Belediyesi’nde enişteye başkan yardımcılığı

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CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç eniştesini Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve getirdi.Genç, ablası Nurcan Çelik'in eşi Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü Çıraklık Eğitim Merkezi öğretmeni olan Mehmet Fatih Çelik'i 2017'te hizmete açılan Döşemealtı Belediyesi'nin Ekolojik Kreş'i ne müdür olarak atadı. Başkan Genç, yeni dönemde enişteye kıyağı bir üst makama taşıdı ve Çelik'i Temmuz'da meclisin aldığı kararla Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. AK Parti ve MHP'li üyelerin itirazına rağmen Çelik'in başkan yardımcılığı belediye meclisinda karara bağlandı. Çelik'in ataması 1'inci dereceli belediye başkan yardımcısı kadrosuna asaleten gerçekleştirildi.