Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dumlupınar ve Güneykent mahallelerinde şüphe üzerine durdurulan iki otomobilde arama yapıldı. Aramalarda, 119 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 3 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 17 mermi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışında elde edildiği değerlendirilen 570 TL para ele geçirdi. Uyuşturucuya ve tabancaya el koyan ekipler M.T., M.A., M.K., S.K., Ü.A., E.F. ve D.F.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve Ü.A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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