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Hiç işe gitmeden 9 yılda Çankaya Belediyesi’nden yarım milyon TL aldı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019
Hiç işe gitmeden 9 yılda Çankaya Belediyesi’nden yarım milyon TL aldı
Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nde işine gitmeden 9 yıldır 5 bin lira maaş alan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş bugüne kadar 550 bin lira haksız kazanç sağlamış oldu. Hala belediyede çalışan olarak görünen Karakuş hakkındaki iddaları yargıya taşımış 440 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ankara'ya yapılan her projeyi dava ederek yargıya taşıyan Karakuş'un işe gitmediği, Çankaya Belediyesi'nin tuttuğu tutanakların ortaya çıkması ile belgelendi. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Ankara 7 ve 11. İdare Mahkemelerinden istediği dosyalara göre; Karakuş'un bankamatik memuru olduğu, çalıştığı Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan tutanaklarla da tespit edilmişti. 2012 ve 2013 yılında Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan çok sayıda kontrolde Tezcan Karakuş'un yerinde olmadığı ve imza föyünde de imzasının olmadığı belirlendi.
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Hiç işe gitmeden 9 yılda Çankaya Belediyesi’nden yarım milyon TL aldı
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