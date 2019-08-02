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'de operasyonu: 17 gözaltı

'de /PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 24 kişiden, iş insanlarının da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 09:56
İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

24 GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

17 KRİTİK İSİM YAKALANDI

Baskınlarda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen 17 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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