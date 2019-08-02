Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Mahkemeden garip ankesör kararı

Mahkemeden garip ankesör kararı

Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yargılamasına başlanan Teğmen A.Y., 2 sene içerisinde toplamda 26 kez ardışık bir şekilde ankesörlü telefondan aranmasına rağmen beraat etti. 3. tarafından verilen tartışmalı kararda mensuplarının ankesörlü telefonla aranarak örgüt sohbetlerine katıldıklarına ilişkin tanık beyanlarına rağmen yeterli delil bulunamadığı ifade edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 13:06
Mahkemeden garip ankesör kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kriptolarının deşifre olmasına yönelik yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Teğmen A.Y. hakkında Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tartışılan bir beraat kararı aldı. A.Y. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tanık beyanları ve cep telefonunda yapılan incelemeler sonucunda A.Y.'nin 23 Ekim 2013 tarihinden 28 Kasım 2015 tarihleri arasında toplam 26 kez ardışık bir şekilde ankesörlü telefon hattından arandığı belirlendi.

TANIK: "ANKESÖRLE SOHBETLERE ÇAĞIRILDIM"

Davada TSK mensubu şahıslardan olan F.K.'de 'Tanık' sıfatıyla dinlendi. F.K. ifadesinde söz konusu sabit hatlardan aranarak FETÖ sohbetlerine çağrıldığını ifade etti. Geçtiğimiz aylarda başlayan ve Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, sanık A.Y.'nin 11 TSK mensubuyla birlikte ankesörlü telefon vasıtasıyla 2 yıllık süreçte toplam 26 kez art arda arandığı ifade edildi.

'ANKESÖRLE ARANDILAR'

TSK personeli olan diğer kişilerin HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda söz konusu sabit numaradan birçok şüphelinin arandığı vurgulandı. Duruşma savcısı bu kapsamda A.Y.'nin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında cezalandırılması istendi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise geçtiğimiz günlerde verdiği kararda sanık A.Y. hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi' olduğuna ve örgütsel toplantılara katıldıklarına dair yeterli delil bulunamadığını belirterek beraat kararı verdi. Karar şaşırtıcı bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahkemeden garip ankesör kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN