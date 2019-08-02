Netflix ve BluTV’ye RTÜK denetimi

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RadyoTelevizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 'İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni yönetmelikle internet üzerinden yayın yapan yurtiçi ve yurtdışı televizyon kanallarına RTÜK denetimi getirildi. Yönetmelik, Netflix ve BluTV gibi film sitelerini kapsıyor. Yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumu esnasında; çocukların ve gençlerin, fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek medya içeriklerine ilişkin ebeveyn kontrolü sağlanması gibi tedbirler alındı.Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılar RTÜK'ten internet ortamından yayın lisansı almak zorunda.İnternet yayınları için 3 tip lisans çeşidi tanımlandı. Radyo yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-RD yayın lisansı, internet ortamından televizyon yayını sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-TV yayın lisansı, internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için talepte bulunanlara İNTERNET-İBYH yayın lisansı verilecek.