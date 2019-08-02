Onlar da Aydın’ı mesken tutmuşlar

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nineş-dost-akraba atamaları skandalları bu kez partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar uzandı. Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Celal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Fatih Kılıçdaroğlu'nun önce Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)'nde KPSS'ye girmeden sözleşmeli olarak işe alındığı, ardından da Aydın'ın Efeler Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde yine sözleşmeli memur olarak geçtiği ortaya çıktı. Fatih Kılıçdaroğlu yaklaşık 6 bin lira maaşla halen Efeler Belediyesi'nde çalışıyor. Fatih Kılıçdaroğlu'nun eşi Gülbahar Kılıçdaroğlu'nun da yine Efeler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde göreve başladığı halen Efeler Belediyesi'nin Reklam ve İlan servisinde çalıştığı öğrenildi.