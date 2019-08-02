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Temmuz'da 'ya büyük darbe! 17'si üst düzey, 165 terörist etkisiz hale getirildi...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 11:33
Temmuz'da PKK'ya büyük darbe! 17'si üst düzey, 165 terörist etkisiz hale getirildi...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı şu açıklamaları yaptı:

Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız.

ELE GEÇİRİLENLER...

Temmuz ayında kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 246 operasyonda 2 bin 372 kişi gözaltına alınmış, 43 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 270 bin 270 litre kaçan akaryakıt ve 920 bin 247 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir" dedi.

2019 Temmuz ayında 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı.

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Temmuz'da PKK'ya büyük darbe! 17'si üst düzey, 165 terörist etkisiz hale getirildi...
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