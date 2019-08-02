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Son dakika: mi? 2019 fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos sigara zammı güncel fiyatlar!

Sosyal medyada son dakika zammı hakkında paylaşımlar arttı. Milyonlarca tütün kullanıcısı sigaraya gelecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar, kendi içtikleri sigaraların fiyatlarının artıp artmadığını kontrol ediyor. Bu bağlamda ‘’ mi? 3 Ağustos ne kadar oldu?’’ soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 2.8.2019 19:51 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 19:51
Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 2019 Sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos sigara zammı güncel fiyatlar!

Yeni fiyatları konusunda araştırmalar bir anda arttı. Bu bağlamda on binlerce vatandaş '' ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yarından itibaren sigara fiyatlarına geleceği iddia edildi. Özellikle bu konu sosyal medyada gündem olduktan sonra vatandaşların konu hakkındaki araştırmaları da arttı. İşte güncel zamlı sigara fiyatlarındaki son dakika gelişmesi…

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 2019 SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara fiyatlarındaki gelişmeler an be an takip ediliyor. Tütün kullanıcılarını yakından ilgilendiren değişiklik 3 Ağustos 2019 itibarıyla yürürlüğe gireceği iddia edildi. Firmalar bu ÖTV artışını sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabileceği ifade ediyor.

İşte detaylar;

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Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 2019 Sigara fiyatları ne kadar oldu? 3 Ağustos sigara zammı güncel fiyatlar!
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