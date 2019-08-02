Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Tekirdağ'da 141 düzensiz göçmen yakalandı

'da 141 düzensiz yakalandı

'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 141 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 15:31
Tekirdağ'da 141 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Tekirdağ'da D-100 ve D-110 kara yolundaki yol kontrol noktasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

141 DÜZENSİZ GÖÇMEN, 9 ORGANİZATÖR

Ekipler yol kontrolünde yapılan aramalarda Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Mısır, Fas, Eritre, Sirilanka, Irak ve Somali uyruklu 141 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün YARSAV planı ve taktikleri deşifre edildi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ'da 141 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN