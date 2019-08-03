1 asker şehit 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Mardin'inNusaybin ilçesi Bagok Dağı kırsalında güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına PKK'lı teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı şehit olurken 4 asker yaralandı. Acı haber ailesine askeri yetkililerce verilen şehidin 20 gün önce baba olduğu öğrenildi. Pençe-2 Harekâtı kapsamında Hakkâri'nin karşısında yer alan Zap ve Metina kamplarından sınırdaki askeri üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan bir grup terörist tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın Uludere kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonlar kapsamında, 2 PKK'lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Bu arada 29 Temmuz 2019'da Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesindeki operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin gri listede 300 bin lira ödülle aranan 'Welat Serhat' kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu belirlendi.