8 bin FETÖ’cü Edirne üzerinden Yunanistan’a kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

İçişleriBakanı Süleyman Soylu, darbe girişiminden bugüne 8 bin FETÖ'cünün Edirne'den Yunanistan'a kaçak göçmen hattını kullanarak kaçtığını söyledi. Türkiye'nin göç politikası ve göç yolları ile ilgili bilgi veren Soylu, Türkiye'de geçici koruma statüsünde 3 milyon 284 bin Suriyeli bulunduğunu,bunların hepsinin kayıt altına alındığını bildirdi. Soylu, Soylu,"Türkiye sınırına birdenbire yüzbinlerce insan sadece daha çok para kazanmak için koşmadı. Bu insanlar net şekilde ölümden kaçtılar.Türkiye ne yaptığını bilen, ne adım attığını bilen bir ülke pozisyonundadır ki onun için birilerinin söylediği gibi, Türkiye'de bir göç krizi söz konusu değil. Türkiye bu meselede hiçbir adımı gelişigüzel atmamıştır" şeklinde konuştu. DEAŞ,PKK/YPG gibi terör örgütlerinin insan kaçakçılığı yaptığını ifade eden Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden FETÖ'nün Türkiye aleyhinde kampanya yaptığını hatırlatarak," FETÖ hesapları tamamen bu meselelerin tahrikinde bire bir pozisyon almış. Bu hesapların hangisi hepimiz biliyoruz. DEAŞ'ın da var PKK'nın da parmağı var. 'Sahil Gözetleme Radar Sistemi' kuruyoruz" dedi.