Aynı anda 3 milyon fidanla rekor denemesi

BUGÜN NELER OLDU

Tarımve Orman Bakanlığı, aynı anda 3 milyon fidan dikerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturan hükümetin 2023 hedefi ise 7 milyar fidana ulaşmak. Muğla'da yanan ormanlık alanlarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sonbaharda bir ilke imza atacaklarını söyledi. Pakdemirli, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın ağaç sevgisine kavuşuyor olması son derece önemli. 3 milyon fidanı aynı anda dikme konusunda arkadaşlar çalışıyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek ve bu konuda farkındalığı artırmak için böyle bir şey yapıyoruz. Yoksa aslında bizim için günlük fidan dikmek, yıllık fidan dikmek, 500 milyondan fazla diken bir kurum olduğumuz için 3 milyon fidan dikmek aslında çok önemli bir şey değil. Ama 3 milyon fidanı anında, günübirlik hep beraber özellikle öğrencilerimizle beraber dikersek bu konudaki farkındalığı artırırız diye düşündük. Bu yüzden bu rekora imza atmak için teşkilatımızla birlikte çalışıyoruz." Orman yangınlarının söndürülmesi ve temizlik çalışmasının ardından ilk işin yanan alanın ağaçlandırılması olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "4.5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız. 2023 için hedefimiz var, 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz" dedi.