Başkan Erdoğan'dan Süryani Kilisesi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE;

Şu an temel atma töreninde bulunduğumu kiliseyle ilgili süreci daha önce başlatmıştık. Kilise için seçilen yerin tespiti ve fiilen inşa aşamasına geldik. İstanbul Büyükşehir Başkanlarımız Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal tüm süreç boyunca destek vermişlerdir.

Süryani vatandaşlarımız burada kendilerine ait bir kiliseye kavuşuyorlar.

Coğrafyamız her zaman çok renkliliği ile insanlık vicdanının simgesi olmuştur. Her yerden bu topraklara gelen tüm mazlum ve mağdurlar için kalbimiz sonuna kadar açık olmuştur.

Tarihin her döneminde olduğu gibi bu dönemde de kapımıza gelen insanların ne inançlarını ne de kökenlerini sorgulamak aklımızdan dahi geçmemiştir. Kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerde asla ayrım gözetmedik.

Türkiye'ye sevgisi, sadakati olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır.

AYRINTILAR GELİYOR...