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Batık şirkette ’li 3 başkan yardımcısı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019
Batık şirkette CHP’li 3 başkan yardımcısı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç yardımcısının işe gitmeden maaş aldığı Kadıköy Belediyesi'ne ait KASDAŞ'ın batık şirket olduğu ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkan yardımcıları İlayda Çağla Koçoğlu, Bahar Çetinkaya ve Mert Bahçetepe'nin çalışan olarak gözüktüğü KASDAŞ Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği Otopark Hizmetleri İnşaat Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sayıştay raporuna göre 7.5 milyon lira kayıt dışı gelir elde etti. KASDAŞ buna rağmen bilançosunda 10 milyon lira zarar açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis üyesi ve AK Parti Grup Eski Sözcüsü Ömer Şahan, Eylül 2016'da Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada; KASDAŞ'ın iflas etmiş durumda olduğunu ve Kadıköy Belediyesi'nin batık şirketi olduğunu açıkladı.
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Batık şirkette CHP’li 3 başkan yardımcısı
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