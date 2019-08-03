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Çeşme'de lastik botlarda 75 yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 75 , helikopteri ve mobil radar ile tespit edilip, düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, 'ne teslim edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 12:35
Çeşme'de lastik botlarda 75 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik mobil radarı, 1 Ağustos günü saat 01.45'te Çeşme açıklarındaki lastik botta kaçak göçmen olduğunu belirledi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 23'ü Suriye, 7'si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 30 kaçak göçmen bulundu. 4 kadın ile 9 çocuğun da aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ne getirilip, karaya çıkartıldı. Aynı gün saat 06.19'da da Sahil Güvenlik helikopteri, Çeşme'nin Ildır Körfezi'nde lastik botta kaçak göçmen grubu tespit etti. Sahil Güvenlik botu bölgeye yönlendirildi. Durdurulan lastik bottaki 28'i Suriye, 7'si Filistin, 5'i Kongo, 3'ü Güney Afrika, 1'i Orta Afrika, 1'i Irak uyruklu toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. 10 kadın ve 11 çocuğun aralarında bulunduğu kaçak göçmenler, Çeşme İskelesi'ne getirildi.

75 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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