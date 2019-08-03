Erdoğan’dan hocasına son görev

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İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybeden ilahiyatçı ve yazar Prof. Dr. Emin Işık için dün Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde Işık'ın eşi Şükran Işık, kızı Sevda Bulduk ve oğlu Akif Işık taziyeleri kabul etti. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Bilal Erdoğan, yazar Prof. Dr. İskender Pala, sanatçı Ahmet Özhan, yazar Dursun Gürlek, mutasavvıf müzisyen Ömer Tuğrul İnançer de katıldı. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Emin Işık'ın 1966'dan itibaren İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde hocası olduğunu anlattı.Erdoğan şöyle dedi: "Orada güzel sesiyle tilavetiyle Kur'an-ı Kerim okurdu. Öğrencisi olmaktan gerçekten çok çok müşerref oldum. İmam Hatip'ten sonra zaman zaman bir arada olma imkanı bulmuştum. Rabbim cennetiyle müşerref eylesin. Rabbim kendisinden razı olsun. İnanıyorum ki verdiğiniz cevap ile hocamdan razısınız. Hakkınızı helal ediniz. Öğrencisiydik onun bizde hakkı var. Bizler talebeleri olarak kendisinden razıyız, Rabb'im de kendisinden razı olsun" diye konuştu.