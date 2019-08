FETÖ’cü Üsteğmenden korkunç itiraflar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Üsteğmen A.T itirafçı oldu. FETÖ'nün TSK'daki kriptolarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada ifade veren A.T, örgütün küçük yaşlardan itibaren ağına düşürdüğü öğrencilere cinsel tacize varan müdahalelere maruz kaldığını gün yüzüne çıkardı.İlkokul 8. Sınıftayken örgüte ait hücre evlerine gitmeye başladığını söyleyen A.T, evlere kendisini okulundaki müdür yardımcısı tarafından yönlendirildiğini ifade etti. A.T ifadesine şöyle devam etti: "Gitmiş olduğum evde bizimle E.E isimli şahıs ilgileniyordu. Bir gün E.E isimli şahıs beni evde bulunan kendi odasına çağırdı. Bana elle cinsel tacizde bulundu. Bu olay birkaç kez oldu. Durumu kimseye anlatamadım.

"İNŞAATA GÖTÜRÜYORDU" Devam eden günlerde bir akşam hava karardığında E.E isimli şahıs beni çağırdı ve dışarı çıkmamız gerektiğini söyledi. Beni arabasına bindirdi. Nereye gidiyoruz abi dediğimde, 'İnşaata gideceğiz' dedi. Çok korkmuştum. Ağlamaya başladım. Bu durumdan E.E isimli şahıs tedirgin oldu. Birilerinin göreceğinden korkmuş olmalı ki beni geri eve bıraktı.

ANNEMİ İKNA ETTİLER

Devam eden süreçte örgüte ait evlerde kalmak istemediğini annesine söylediğini aktaran A.T, " Örgüt evine gitmemeye başladım. Bir akşam annemi ikna etme E.E isimli şahısla birlikte onun üstü konumunda olduğunu düşündüğüm S.A isimli şahıslar evimize geldi. Annemi ikna ettiler ve ben sonrasında örgüte müzahir başka evlerde kalmaya başladım" dedi.

"UNUTAMIYORUM"

Kaldığı evlerde genellikle FETÖ elebaşının kitaplarını okuyup, videolarının izlediğini aktaran A.T çocukluğunda yaşadığı travmayı şu şekilde savcılıkla paylaştı: "Çocukluğumda yaşadığım bu kötü anıyı üstünden 20 yıl geçmiş olsa da hala unutamıyor, üstünden yıllar geçse de hala dün olmuş gibi gözlerimde canlanıyor. Aklıma geldiği her an gözlerim doluyor."