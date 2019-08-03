FETÖ’nün Belediyeler İmamı’nın Aydın’daki çift maaşlı kadrosu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan, 15 Temmuz darbe girişimi ardından şüpheli şekilde tahliye edilmiş, sonrasında kayıplara karışmıştı. Geçtiğimiz Ocak ayında Ankara'daki bir adrese yapılan baskınla yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Erkan Karaarslan'ın CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadrosunun ise halen etkin görevde olduğu ortaya çıktı. Erkan Karaarslan'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan yakın adamlarının belediyenin şirketlerinde de görevlendirilerek çifte maaş almalarının sağlandığı ileri sürüldü.

Karaarslan'ın kadrosunda yer alan isimlerden biri Nermin Canyurt… Canyurt, Karaarslan tarafından İstanbul Ataşehir Belediyesi'nden Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'ne Müdür Yardımcısı olarak getirtildi. Ataşehir'de bulunan Buzz Rezidans'ta Karaarslan ile birlikte rezidans sahibi olduğu iddia edilen Canyurt, yine Karaarslan'ın şirketi Muhkem A.Ş.'te işi yapmadığı halde yapmış gibi göstererek sahte evrak tanzim etmekten Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'den 'Resmi evrakta sahtecilik', 'İhaleye fesat' ve 'Edimin ifasına fesat' suçlarından yargılanıyor. HTS kayıtları incelenen Canyurt'un Karaarslan ile 1372 kez irtibat sağladığı ortaya çıktı. ASKİ ihalelerinin başına getirilen Canyurt, aynı zamanda belediye şirketi olan Ege Et A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı.

FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan

FETÖ'nün Belediyeler İmamı'nın kadrosundaki bir diğer isim de Egemen Emre Beşli… Beşli, Karaarslan tarafından İstanbul Beşiktaş Belediyesi'nden Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı yapıldı. Ege ET A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak da atanan Beşli'nin çifte maaş alması sağlandı. Beşli'nin incelenen HTS kayıtlarından ise Karaarslan ile 71 kez irtibat sağladığı tespit edildi.

Erkan Karaarslan'ın kadrosunda yer alan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çifte maaşlı olarak görev yapan diğer isimler de şu şekilde:

Nermin Canyurt

Sinan Yamen: Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Daire Başkanı yapıldı. EGE ET A.Ş'ye yönetim kurulu üyesi olarak da atanarak çifte maaş alması sağlandı. Ağabeyi olan Ertuğrul Yamen ise Genel Sekreter olarak görev yapıyor.

Hakan Olkaç: Aydın Belediyesi'nin eski çalışanı olmasına rağmen 2013-2016 yılları arasında Erkan Karaarslan ile işbirliği yaparak önce asaleten Daire Başkanı, devamında ise Genel Müdür Vekili yapıldı. Alımlarda usulsüzlük yaptığı gerekçesi ile 'Görevi Kötüye Kullanma' suçlaması ile hakkında dava açıldı. Genel Müdür Vekili görevinde bulunan Hakan Olkaç'ın AYBEL A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı. Erkan Karaarslan ile telefon irtibatı kurduğu tespit edildi.

Erdoğan Öztürk: Erkan Karaarslan sayesinde önce Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter yardımcısı, daha sonra ASKİ Genel Müdür Yardımcısı yapıldı. Erkan Karaarslan'ın şirketi MUHKEM A.Ş'ye sahte evrakla ödeme yapılması aşamasında Genel Müdür olarak görev yapan Erdoğan Öztürk'ün AYBEL A.Ş Yönetim Kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı.

Ümit Erkan: Erkan Karaarslan tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketleri olan İmar A.Ş ve AY Jeotermal A.Ş'ye Genel Müdür olması sağlandı. Aybel A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında AY Jeotermal ve İmar A.Ş Genel Müdürlüğü'nü yürüten Ümit Erkan hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ''ihaleye fesat karıştırmak' suçundan dava açıldı.

Bülent Bozbaş: Erkan Karaaslan sayesinde Aydın Belediyesi'ne Mali Hizmetler Müdürü, Büyükşehir yasası ile birlikte Önce Mali Hizmetler Daire Başkanı, daha sonra da Genel Sekreter Yardımcısı yapıldı. Bozbaş hakkında Erkan Karaarslan'ın şirketlerine usulsüz ihale vermesi nedeniyle birçok dava açıldı. Erkan Kararslan ile 2015 yılı içinde 85 kere irtibatı tespit edilen Bozbaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde 657 ye tabi çalışırken aynı zamanda Erkan Karaarslan'a ait E Yöntem, BEKAD firmaları adına ücret mukabili eğitim seminerleri verdi. Bülent Bozbaş belediye şirketi AYSERA A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atanarak çifte maaş alması sağlandı.

Önder Yeğen: Erkan Karaarslan tarafından kurulan YEKÜD Derneği ve Vizyon Yayıncılık adına Aydın Belediyesi'nde çalıştığı, Aydın Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nce 2013 yılında açılan danışmanlık ihalesinde çıkarılan davet mektubunu YEKÜD Derneği adına teslim aldığı Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tespit edildi. Aydın Belediyesi'nin Büyükşehir kapsamına alınmasıyla Genel Sekreter, daha sonra bu görevden ayrılarak müfettiş olarak görev aldı. Görevde olduğu sürece Erkan Karaarslan'a ait şirketlerde ücret mukabili seminerlerine katıldığı tespit edildi. MASAK raporlarına göre, 2013 yılında Erkan Karaarslan ile 5 bin 800 lira para trafiği de tespit edildi. AYSERE A.Ş.'ye yönetim kurulu üyesi olarak atandı.