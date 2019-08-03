Güvenpark saldırısının faili yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Terörörgütü PKK'nın 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta düzenlediği, 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 349 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıyı temin eden PKK'lı terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Yüksekova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" ve "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından hakkında 3 ayrı arama kararı bulunan zanlının yakalandığı kaydedildi.