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'de 'lı 2 terörist teslim oldu

'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucu 'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 22:36
Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

"3 Ağustos 2019 günü ikna çalışmaları sonucunda 2 bölücü terör örgütü mensubu teslim olmuştur. Şahısların yapılan sorgulamalarında PKK/KCK bölücü terör örgütüne 1994 yılında katıldıkları ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandıkları tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Hakkari'de PKK'lı 2 terörist teslim oldu
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