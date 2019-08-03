Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Şifa ve STV medya gibi FETÖ şirketlerinde mali müşavirlik yapan ve Kaynak Holding'in kurucularından olan Kemal Başkaya'nın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 kişiden 6'sı ise halen aranıyor.FETÖ'nün çeşitli kademelerinde görev yapan, ByLock kullandığı da belirlenen ve örgütün sözde Balıkesir büyük bölge talebe mesulü olduğu belirtilen M.K. Antalya'da saklandığı gaybubet evinde, sahte kimlikle yakalandı. Evde yapılan aramada 35 bin lira bulundu. Öte yandan, Edremit'te da 4 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan T.Ç. Midyat'ta İ.Ö. ise Artuklu'da yakalandı.CumhuriyetBaşsavcılığıncayürütülen soruşturmakapsamında aranan T.Ç.Midyat'ta İ.Ö. ise Artuklu'dayakalandı.ÖZEL İSTİHBARATSABAH