CHP’li başkan kovdu millet kucakladı

CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan mazbatasını alır almaz, ilk iş olarak belediyenin temizlik işlerinde görevli 97 işçinin işine son verdi. Belediye binasının önünde çadır kurarak, eylem başlatan işçilerin mücadelesi sürüyor. Ekmeğinden olan işçilerden 2 çocuk annesi Fatma Duran'ın (45) hayatı tam anlamıyla kabusa döndü. Eşi ve iki kızıyla harabe haldeki gecekonduda yaşam savaşı veren yüzde 45 görme engelli Fatma Duran'ın dramını televizyonlarda izleyen vatandaşlar yardıma koştu. CHP'li başkanın işten kovduğu Duran'a tüm Türkiye sahip çıktı. Hizmet-İş Bolu Şube Başkanı Hacer Çınar da olaya el atarak, Duran ailesine yardımda bulunmak için seferberlik ilan etti. Hayırsever vatandaşların da yardımıyla aileye yeni bir ev kiralandı, evin tüm eşyaları yenilendi. Çıkınlar Mahallesi'ndeki harabe haldeki gecekondudan Köroğlu Mahallesi'ndeki yeni eve taşınan anne ve kızları çok mutlu.



İLK KEZ AYRI YATAKTA YATACAĞIZ

Yeni eşyalarına ve yeni yatağına kavuşan ortaokul 7. Sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Rabia Duran; "Eski evimizde doğru dürüst yatacak bir yatağım bile yoktu. Ablamla aynı yatakta yatmak zorundaydım. Annem işten çıkartılınca iyice zor duruma düştük. Güzel bir yatağım ve eşyalarımız oldu. Şu anda çok mutluyum. Ama annem tekrar işe alınırsa daha da mutlu olacağım. Annem her gün gözyaşı döküyor ve ben de bu duruma üzülüyorum" dedi. Açık lisede okuyan 18 yaşındaki Cansu Duran da liseyi bitirdikten sonra gardiyan olmak istediğini dile getirerek, "Annemiz uzun süredir işsiz. Annem çalışırken, harçlık alırdık ama şimdi harçlık bile alamıyoruz. Başkan Özcan'ın annemi ve diğer işten çıkartılanları işe almasını istiyorum. Kardeşimin ve benim ranzamız oldu, mutluyum" diye konuştu. 4 yıl boyunca Bolu Belediyesi Temizlik işlerinde çalışan ve CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından işten çıkartılan Fatma Duran ise "Haksız yere işten çıkartıldık. Bizlere verdiği sözleri tutmadı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU