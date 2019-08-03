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’de görev değişikliği

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bazı bakanlıklarla kamu kurumlarına atama yaptı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan atama kararlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda boş bulunan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na ise Fatih Mehmet Karaca getirildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Demet Koç atanırken 8 il milli eğitim müdürü görevinden alındı, 4 ile de yeni atama yapıldı.
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Milli Eğitim’de görev değişikliği
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