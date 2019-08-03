Milli Eğitim’de görev değişikliği

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan bazı bakanlıklarla kamu kurumlarına atama yaptı. Resmi Gazete'de dün yayımlanan atama kararlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda boş bulunan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na ise Fatih Mehmet Karaca getirildi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Demet Koç atanırken 8 il milli eğitim müdürü görevinden alındı, 4 ile de yeni atama yapıldı.