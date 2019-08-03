Salda’nın takipçisi olacağım

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Salda Gölü ile ilgili gelişmelerin takipçisi olacağını bildirdi. Erdoğan, Twitter hesabından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Salda Gölü'ndeki çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bakanlığın hesaplarını da etiketleyen Emine Erdoğan, "Salda Gölü, nadide güzelliklerimizden birisidir. Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan paylaşımında Salda Gölü'nün fotoğrafına da yer verdi. Bu paylaşıma Kurum'dan yanıt geldi. Twitter hesabından "Salda hep güzel kalacak" etiketiyle paylaşımda bulunan Kurum, "Ülkemizde Sıfır Atık gibi son derece önemli bir çevre projesini başlatan Sayın Emine Erdogan Hanımefendi'nin Salda Gölü'nü koruma çabalarımızı takdir etmesinin gururunu yaşıyor, Hanımefendi'yi Salda Gölü'ne, projemizi yerinde incelemeye davet ediyoruz" dedi. Emine Erdoğan, Kurum'un davetine "Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim" yanıtını verdi. Bu arada Kurum, Sakarya'da yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Salda Gölü etrafındaki doğal dokuya zarar verilmemesi için, kıyı şeridinin kullanım alanını 500-600 metre kadar geri çektik. Millet Bahçesi projesi içinde vatandaşların günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar dışında hiçbir yapılaşma olmayacak. Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek."