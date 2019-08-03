SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi! 3 Ağustos 2019 Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? GÜNCEL fiyat listesi!

3 Ağustos sigara zammı konusunda Kent grubunun sigaralarını içenler ile Marl..ro sigarasın içenler zamdan en çok etkilenenler olarak dikkat çekiyor. Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde detaylandırdık. Kent ve Marl.boro'nun yanı sıra Rothmans, Vıceroy gibi sigara markalarına da zam geldi. Brıtısh Amerıcan Tobacco'nun ürünleri zamdan en çok etkilenenler oldu. Güncel yeni sigara fiyatları burada...

SİGARAYA ZAM GELDİ! İŞTE YENİ SİGARA FİYATLARI

3 Ağustos Cumartesi sabahından itibaren bazı marka sigaralara zam geldi. Bu gelişmelerden haberdar olan vatandaşlar yeni sigara fiyatları konusunda araştırmalara başladı.

İşte yeni sigara fiyatları