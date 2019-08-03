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SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi! 3 Ağustos 2019 Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? GÜNCEL fiyat listesi!

Ülkemizde milyonlarca vatandaş konusundaki son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada yayılan sigaraya zam yapılacağı konusundaki haberlerden sonra sorusunu soran vatandaşlar bazı illerde sigara satmayan bakkalları görünce cep telefonları ile kayıt altına aldı. Bu durum sigara zammı konusundaki beklentileri de arttırdı. Peki ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 3.8.2019 18:59 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 18:59
SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi! 3 Ağustos 2019 Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? GÜNCEL fiyat listesi!

3 Ağustos konusunda Kent grubunun sigaralarını içenler ile Marl..ro sigarasın içenler zamdan en çok etkilenenler olarak dikkat çekiyor. Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde detaylandırdık. Kent ve Marl.boro'nun yanı sıra Rothmans, Vıceroy gibi sigara markalarına da zam geldi. Brıtısh Amerıcan Tobacco'nun ürünleri zamdan en çok etkilenenler oldu. Güncel burada...

SİGARAYA ZAM GELDİ! İŞTE YENİ SİGARA FİYATLARI

3 Ağustos Cumartesi sabahından itibaren bazı marka sigaralara zam geldi. Bu gelişmelerden haberdar olan vatandaşlar yeni sigara fiyatları konusunda araştırmalara başladı.

İşte yeni sigara fiyatları

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SON DAKİKA: Sigaraya zam geldi! 3 Ağustos 2019 Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? GÜNCEL fiyat listesi!
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