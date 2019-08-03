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'de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan

'de işçilerin kaldığı barakalarda çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 19:03
Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, Silivri Altınorak mevkiinde bir inşaat firmasına ait barakalarda yangın çıktı. İşçilerin kaldığı 2 katlı barakalardan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Silivri, Çanta ve Çatalca'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

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Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan yangın
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