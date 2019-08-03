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Son dakika haberi: 19 ilde operasyonu! 41 gözaltı kararı

merkezli 19 ilde / soruşturması kapsamında, aralarında görevine devam edenlerin de bulunduğu 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 08:40
Son dakika haberi: 19 ilde FETÖ operasyonu! 41 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantası olduğu öne sürülen çoğu görevde, 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Karar doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 19 ilde sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

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Son dakika haberi: 19 ilde FETÖ operasyonu! 41 gözaltı kararı
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