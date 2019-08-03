Süryani Kilisesi’nin temeli bugün atılıyor

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, bugün cumhuriyet tarihinde bir ilke daha imza atacak. Cumhuriyet tarihinde ilk kez inşa edilecek Yeşilköy'deki Süryani Ortodoks Kilisesi'nin bugünkü temel atma törenine Başkan Erdoğan da katılacak. Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi, kadim kiliselere ait Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk kilise olacak. Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, projenin Erdoğan'ın verdiği destek ve gösterdiği iradeyle gerçekleştiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok büyük desteği var. Temel atma töreninde bizi onurlandırdıklarında mutluluğumuz bir kat daha artacak. Cumhurbaşkanımız hem kilise iznini veren hem de temel atma törenine katılan ilk devlet başkanımız olacak" diye konuştu.