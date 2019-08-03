Teröre temmuzda büyük darbe

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İçişleriBakan Yardımcısı İsmail Çataklı, temmuz ayında 17'si sözde üst düzey olmak üzere 165 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çataklı, bakanlık görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Mücadele sürerken ülkenin iç siyasi istikrarında da herhangi bir sorun yaşanmamış olmasının, hem köklü devlet geleneği hem de milletin feraset ve fedakârlığından kaynaklandığını kaydeden Çataklı, "Türkiye, hemen hemen bütün güvenlik başlıklarında bilhassa 15 Temmuz sonrası yaptığı strateji değişiklikleriyle olumlu trendler yakalamıştır ve bu trendleri sürdürmeye kararlıdır. İnşallah yakın bir zamanda 'kronik sorunlar' olarak tarif etmeye alıştığımız terör ve trafik gibi konuları bu ülkenin gündeminden çıkarmış olacağız." diye konuştu.Çataklı, Bakanlık bünyesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde temmuz ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646, şehirlerde de bin 409 operasyon yapıldığını söyledi. Temmuzun özellikle sözde "üst düzey" tabir edilen teröristlerin yakalanması açısından etkili bir ay olduğunu belirten Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 13 olmak üzere 17 üst düzey terörist de dahil toplam 165 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerin 74'ünün ölü ele geçirildiğini, 33'ünün sağ yakalandığını ve 58'inin teslim olduğunu ifade ederek, bu teröristlerden 146'sının PKK/KCK, 17'sinin DEAŞ, 2'sinin ise aşırı sol terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.