19 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Adana merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında görevine devam edenlerin de bulunduğu 41 polisten 40'ı gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/ PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.