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Adana merkezli 19 ildeki / operasyonu

Adana merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevine devam edenlerin de olduğu polis memurlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 41 oldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 13:04
Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 40 zanlının gözaltına alınmasının ardından aranan bir şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan 41 zanlı, sağlık kontrolü için otobüsle Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için yeniden Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu 41 polisin yakalanması için Adana merkezli 19 ilde dün operasyon düzenlenmişti.

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Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
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