Altınok: 8 yıldır söylediklerinin tersine döndüler! İktidara teşekkür mü edecekler?

Solcuların çok kullandığı bir kalıp var... Somut durumun somut tahlili.

Evet, rahatça anlaşılacağı üzere ideolojiyle, teoriyle çelişkili pratiklerin izahı için kullanılıyor.

Ama bu kalıbı "Zamanın ruhu" gibi gevşek kavramlarla karıştırmamak lazım. Hatta tam tersi onu "zamana rağmen" diye tarif etmek daha doğru olur.

Mesela hükümet emekçilere, emeklilere zam mı yaptı? Ve siz emek sermaye çelişkisinde safınızı belli etmiş bir devrimcisiniz. Emekçilerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları için mücadele verdiğinizi söylüyorsunuz.

Ne yapacaksınız, alkış mı tutacaksınız?

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